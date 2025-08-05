У принцессы Дианы в королевской семье был двойник: кто это, и почему об этом сейчас говорят

Принцесса Диана и герцогиня Софи / © Getty Images

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На тот момент Софи еще только встречалась со своим будущим мужем принцем Эдвардом, с которым они поженились в 1999 году. Когда же умерла принцесса Уэльская Диана, тысячи людей выстроились вдоль улиц Лондона, чтобы проститься с ней. Софи не присоединилась к членам королевской семьи на похоронах принцессы 6 сентября 1997 года.

Софи Рис-Джонс осознанно приняла такое решение. Это произошло потому, что в то время Софи и принцесса Диана были довольно похожи, и Софи переживала, что ее внешность может расстроить некоторых людей, которым она могла напоминать Диану.

Софи Рис-Джонс в конце 90-х / © Getty Images

Такое утверждение прозвучало в новой книге Шона Смита «Софи: спасение королевской семьи», пишет express.co.uk. «У нее (Софи) было очевидное и разумное оправдание: друг во дворце объяснил: „Софи решила, что ее появление слишком расстроит толпу. Она прекрасно понимает, что издалека похожа на принцессу Диану, и приняла решение взвешенно и обдуманно. Королевская семья ее полностью поддержала“, — говорится в книге.

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Принцесса Диана в конце 90-х / © Getty Images

Считается, что сходство Софи и Дианы в то время заключалось в их светлых коротких стрижках и голубых глазах.

Принцесса Диана и Софи Рис-Джонс / © Getty Images

Сегодня герцогиня Эдинбургская, конечно, уже выглядит совсем иначе. Она носит длинные белые ровные волосы и совсем не похожа на принцессу Уэльскую.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images