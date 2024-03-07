Дядя принцессы Уэльской прокомментировал состояние здоровья племянницы

Кенсингтонский дворец не делится подробностями о состоянии здоровья принцессы Уэльской, а вот ее дядя делает это охотно.

Дядя принцессы Кейт, 58-летний Гэри Голдсмит, рассказал журналистам, что супруга принца Уильяма получает "лучший уход в мире", но отказался предоставить какую-либо дополнительную информацию о своей племяннице из-за "кодекса этикета".

"Я говорил с ее мамой, моей сестрой, она получает лучший уход в мире. Они сделали заявление и просто сказали: "Ей нужно некоторое время, чтобы восстановиться, и увидимся на Пасхе", - сказал мужчина, цитирует его издание express. А на вопрос, что он думает по поводу возвращения принцессы к королевским обязанностям, Гэри добавил: "Конечно, она вернется".

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская перенесла плановую операцию на брюшной полости еще 16 января, а на следующий день Кенсингтонский дворец для общественности опубликовал заявление о том, что операция прошла успешно. В том же заявлении говорилось, что 42-летняя принцесса не будет исполнять свои королевские обязанности минимум до Пасхи и просили, чтобы ее медицинская информация оставалась конфиденциальной.

Напомним, недавно папарацци сделали несколько свежих фотографий Кейт, когда она ехала в автомобиле вместе со своей мамой Кэрол. Британские издания не публиковали снимки из толерантности к принцессе.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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