Дырявые носки Чарльза – ерунда: с королевой Елизаветой II происходил куда более неприятный конфуз

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились в апреле 2011 года. Королева Елизавета II тогда присутствовала на их свадьбе в компании супруга герцога Эдинбургского.

С Ее Величеством королевой иногда происходили во время ее публичных выходов разные конфузы. Но в тот день свадьбы она была особенно опечалена, так как никто из ее команды не заметил большой срез на левой перчатке, а королева заметила проблему только сама, когда помахала толпе рукой.

Как пишет Mirror Елизавета II была не счастлива из-за того, что не выглядела наилучшим образом перед 162-миллионной аудиторией по всему миру. После этого она брала всегда с собой запасную пару белых перчаток на случай, если та пара, что на ней порвется.

Королева Елизавета II на свадьбе Кейт и Уильяма, 2011 год / Фото: Getty Images

Королева заметила в тот день, что ее перчатка порвалась, когда они с Филиппом ехали в карете. Она тактично прикрыла разрыв правой рукой в ​​карете, которая везла ее обратно в Букингемский дворец из Вестминстерского аббатства. В то время на королеву работал стилист Бернард Коннолли. Он сказал, что королева была огорчена случившимся и предприняла шаги, чтобы убедиться, что она никогда больше не окажется в таком положении.

"Как об этом тогда не написали, никогда не узнаю, королева вышла и помахала миру дырявой перчаткой — представляете?" — сказал он Mail On Sunday. "Вы не сделаете этого, вы не сделаете этого на показе мод или в фотосессии, и уж точно не сделаете этого с монархом. Это была не просто свадьба, а будущий король женился. Королева явно была рассержена тем, что никто не видел дырку до того, как она вышла на улицу".

Королева Елизавета II на свадьбе Кейт и Уильяма, 2011 год / Фото: Getty Images

Напомним, недавно с ее сыном королем Чарльзом III произошел подобный конфуз. Он снял обувь во время посещения мечети, а один его носок оказался дырявым.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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