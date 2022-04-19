Джамала и супруга Эрдогана Эмине встретились с украинскими беженцами в Анкаре

Джамала и супруга Эрдогана Эмине встретились с украинскими беженцами в Анкаре

Первая леди Турции и украинская певица устроили детям настоящий праздник.

Супруга Эрдогана Эмине Эрдоган и крымскотатарская певица, актриса и автор песен, победительница конкурса песни «Евровидение-2016» в Стокгольме Джамала встретилась с детьми-жертвами войны в Украине в Президентском комплексе в Анкаре.

Джамала исполнила для детей свою песню "1944". Также для маленьких беженцев был устроен обед, сладкий стол и другие развлечения.

Джамала и Эмине Эрдоган / Getty Images

Очень трогательный момент был, когда Эмине Эрдоган поцеловала руку маленькой девочке из Украины.

Джамала и Эмине Эрдоган / Getty Images

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