Джамала и супруга Эрдогана Эмине встретились с украинскими беженцами в Анкаре

Первая леди Турции и украинская певица устроили детям настоящий праздник.
Супруга Эрдогана Эмине Эрдоган и крымскотатарская певица, актриса и автор песен, победительница конкурса песни «Евровидение-2016» в Стокгольме Джамала встретилась с детьми-жертвами войны в Украине в Президентском комплексе в Анкаре.
Джамала исполнила для детей свою песню "1944". Также для маленьких беженцев был устроен обед, сладкий стол и другие развлечения.
Очень трогательный момент был, когда Эмине Эрдоган поцеловала руку маленькой девочке из Украины.
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