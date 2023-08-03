Джастин Трюдо и Софи Грегуар расстаются: история любви и роль жены в карьере мужа

Джастин Трюдо стал вторым премьер-министром Канады, объявившим о разводе во время пребывания на должности.

Премьер-министр Канады – 51-летний Джастин Трюдо и его супруга – 48-летняя Софи Грегуар Трюдо расстаются после 18 лет брака. Об этом супруги сообщили на своих страницах в Instagram. В постах они отметили, что решение развестись пришло после "многих важных и сложных разговоров".

Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

В офисе премьер-министра заявили, что супруги подписали юридическое соглашение.

"Они работали над тем, чтобы все юридические и этические шаги по их решению о разводе были предприняты, и будут продолжать это делать и дальше", — говорится в сообщении.

Супруги попросили отнестись с пониманием к ситуации и уважать их частную жизнь ради благополучия их детей.

"Они остаются близкой семьей, и Софи и премьер-министр сосредоточены на воспитании своих детей в безопасной, любящей и общей среде", — отметили в заявлении.

Детали соглашения о разводе и опеке детей еще не обнародованы. Также известно, что на следующей неделе они будут в отпуске, пишет издание The Guardian.

Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Второй канадский премьер-министр, который разводится

Трюдо стал вторым канадским премьер-министром, объявившим о разводе во время пребывания на должности. Первым был его отец, покойный Пьер Эллиотт Трюдо, и мать Маргарет Трюдо, объявившая о разводе в 1977 году после шести лет совместной жизни.

Знакомство и свадьба

Джастин и Софи познакомились еще в детстве в Монреале. Софи была одноклассницей его младшего брата Мишеля. Из-за разницы в возрасте они мало общались.

В 2003 году они снова встретились. Они были соведущими благотворительного мероприятия. Софи написала Джастину электронное письмо после их флирта, но он не ответил. У него на это были свои причины, потому он не игнорировал ее намеренно, пишет Firstpost.

В 2016 году в интервью Vogue Трюдо сказал: "Я знал, что если бы я ответил, мы бы встретились, чтобы выпить кофе, и это было бы последнее свидание в моей жизни".

Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

И спустя некоторое время они снова встретились на улице. Джастин извинился за то, что не ответил на ее электронное письмо, и пригласил на свидание.

"Мы оба находились на несколько сложной стадии в личной жизни. Как только я встретил Софи, я понял, что это что-то серьезное с большим потенциалом", – сказал Трюдо, выступая на квебекском ток-шоу La semaine des 4 Julie в 2021 году.

Тогда Джастин признался, что не хотел торопиться, но и не хотел упустить свой шанс.

"Мне пришлось исправить несколько вещей в своей жизни, прежде чем я мог просто сосредоточиться на ней. Мы не спешили, чтобы убедиться, что это правильный шаг", — сказал премьер-министр и интервью Vogue.

Грегуар добавила: "Я мечтательница и романтик, и в конце ужина он сказал: "Мне 31 год, и я ждал тебя 31 год". И мы оба плакали, как дети".

Пара вышла поженилась 28 мая 2005 года. Церемония бракосочетания состоялась в церкви Сен-Мадлен Д'Отремон в Монреале. От церкви они ехали на автомобиле отца Джастина – Mercedez 300SL 1959 года.

Джастин Трюдо и Софи Грегуар покидают церковь Сен-Мадлен Д'Отремон в Монреале после церемонии бракосочетания / Фото: Getty Images

Они воспитывают троих детей: 15-летнего сына Ксавьера, 14-летнюю дочь Эллу-Грейс и 9-летнего сына Хедриена.

Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо с детьми / Фото: Associated Press

Роль Софи Грегуар Трюдо в карьере мужа

Софи, которая является внучкой бывшего члена Законодательной ассамблеи Квебека Жана-Жака Блеза, была такой же амбициозной по отношению к своей карьере, как и Трюдо. Сначала она работала портье и ассистенткой в ​​рекламной фирме. Со страстью и преданностью она постепенно поднималась по лестнице профессионализма и работала в разных областях рекламы, связей с общественностью и продаж. Проработав три года в продаже, она пошла учиться в школу радио и телевидения.

После окончания учебы Софи вошла в свет медиа, как редактор новостей журнала CTV E-talk, где писала о знаменитостях и истории Квебека. Когда любительница культуры, искусства и кино узнала о вакансии репортера развлекательных программ на квебекской телевизионной станции LCN, она сразу же подала заявку и успешно получила эту должность.

Джастин Трюдо и София Грегуар / Фото: Getty Images

Кроме того, она является профессиональным оратором и имеет сертификат инструктора йоги.

В октябре 2015 года газета New York Post назвала ее "горячей первой леди мира". Она владеет несколькими языками, в том числе английским и французским.

Когда Софи выходила замуж за Трюдо, она была очень популярной, встречалась с международными лидерами, высокопоставленными лицами и общественными организаторами и присоединялась к своему мужу во время заграничных поездок.

Став первой леди, она заняла заметное место в канадском обществе и активно выступала за права женщин и осведомленность о психическом здоровье. Грегуар является преданным волонтером многих некоммерческих и благотворительных организаций в Квебеке.

Она выпустить две книги "Ближе вместе: познание себя, любовь друг к другу". Первая книга, которая должна выйти в 2024 году, будет руководством по здоровью, предназначена для взрослых, а вторая – должна выйти в 2025 году, будет книгой с картинками для детей.

Сам Трюдо открыто признал решающую роль собственной супруги в формировании его прогрессивных убеждений. Это отстаивание гендерного равенства из-за таких действий, как назначение гендерно сбалансированного кабинета министров и предпочтение расширению прав и возможностей женщин во внешней политике Канады.

Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

В последнее время в политической деятельности своего мужа Софи играла менее заметную роль и редко ездила с ним в официальные поездки.

В годовщину их свадьбы в прошлом году Грегуар Трюдо написала в посте в Instagram: "Мы пережили солнечные дни, сильные штормы и все, что было между ними, и это еще не закончилось".

В мае этого года они ездили в Лондон на коронацию короля Чарльза III и были вместе во время визита президента США Джо Байдена в конце марта.

Джо и Джилл Байдены, Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Высказывания Джастина Трюдо и Софи Грегуар о своей супружеской жизни

Джастин Трюдо, автобиография 2014 года, Common Ground

"Наш брак не идеален, у нас были тяжелые взлеты и падения, но Софи остается моим лучшим другом, моим партнером, моей любовью. Мы честны друг с другом, даже когда это больно".

Грегуар Трюдо сказала Global News в 2015 году, что "ни один брак не легкий"

"Я почти горжусь тем фактом, что мы испытали трудности, да, потому что мы хотим подлинности. Мы хотим правды. Мы хотим стать ближе как личности в течение нашей жизни, мы оба мечтатели, и мы хотим быть вместе столько, сколько сможем".

Джастин Трюдо, 28 мая 2023 года в Instagram

"Каждая миля этого совместного путешествия – это приключение. Я люблю тебя, Соф. С юбилеем!"

Джастин Трюдо, 24 апреля 2023 года в Instagram

"С днем ​​рождения, Софи. От этого, до этого и всего между ними нет никого, кого бы я хотел иметь рядом… Я люблю тебя, mon amour".

Грегуар Трюдо, сентябрь 2020 года в Instagram

"Наше первое свидание состоялось 17 лет назад... Мы уже не такие молодые, но какое это было приключение. Несмотря на все взлеты и падения, ты все еще мой человек. Я люблю тебя".

София Грегуар Трюдо и Джастин Трюдо / Фото: Associated Press

Трюдо в политике

Трюдо впервые был избран в Палату общин в 2008 году, пойдя по стопам своего отца. Он стал звездным депутатом от либеральной партии, а затем возглавив правительство. Но с момента вступления в должность в 2015 году его имидж был несколько испорчен рядом скандалов, стремительной инфляцией и усталостью избирателей.

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