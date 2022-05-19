Джастин Трюдо надел на встречу с принцем Чарльзом носки, на которые все обратили внимание

Джастин Трюдо надел на встречу с принцем Чарльзом носки, на которые все обратили внимание

Джастин Трюдо – неординарный канадский политик. Премьер-министр этой дружественной для Украины страны очень любит носить яркие и необычные носки.

О коллекции этих аксессуаров у Трюдо мы вам уже рассказывали в этом материале. Очень часто к своим идеально выглаженным костюмам политик подбирает какую-нибудь необычную пару носков.

Вчера Джастин Трюдо встретился с принцем Уэльским Чарльзом, который прибыл в Канаду с супругой Камиллой в рамках трехдневного визита.

Джастин Трюдо / Фото: Getty Images

На встрече с британским принцем канадский премьер появился в сером костюме, светлой рубашке, темно-красном галстуке в мелкий цветок и в тон этому галстуку подобрал носки.

Принц Чарльз, в отличие от Трюдо, в черных носках выглядел достаточно скучно. Впрочем, возможно, королевский протокол не позволяет принцу Уэльскому таких экспериментов.

Джастин Трюдо и принц Чарльз / Фото: Getty Images

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