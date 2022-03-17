Джастин Трюдо пришел на заседание парламента с сине-желтой лентой

Политик поддержал Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник выступил по видеосвязи с обращением к парламенту Канады. Он поблагодарил канадцев за гуманитарную и военную помощь, оказанную Украине за период войны, и назвал Канаду твердым союзником украинцев.
Перед включения Зеленского также выступил с речью и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. На заседании парламента политик появился с сине-желтой лентой на пиджаке, которая символизировала поддержку Украине.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который также активно оказывает поддержку и помощь Украине во время войны, также носит на пиджаке значок в виде украинского флага.
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