Джастин Трюдо пришел на заседание парламента с сине-желтой лентой

Политик поддержал Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник выступил по видеосвязи с обращением к парламенту Канады. Он поблагодарил канадцев за гуманитарную и военную помощь, оказанную Украине за период войны, и назвал Канаду твердым союзником украинцев.

Перед включения Зеленского также выступил с речью и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. На заседании парламента политик появился с сине-желтой лентой на пиджаке, которая символизировала поддержку Украине.

Джастин Трюдо / Getty Images

Джастин Трюдо / Getty Images

Джастин Трюдо / Getty Images

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который также активно оказывает поддержку и помощь Украине во время войны, также носит на пиджаке значок в виде украинского флага.

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