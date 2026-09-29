Джессика Альба в черном кроп-топе и широких брюках сходила на премьеру фильма

Джессика Альба / © Getty Images

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Посмотреть новый фильм Тома Круза в Лос-Анджелесе вчера вечером собрались многие знаменитости, среди них и Джессика Альба.

45-летняя актриса приехала на светскую тусовку в черном кроп-топе, удлиненном блейзере и широких брюках, а обула черные туфли-лодочки на каблуках. В руках Джессика держала небольшую черную сумку на короткой серебристой ручке.

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Джессика Альба / © Getty Images

Звезда распустила длинные волосы, сделав красивую волнистую укладку, а также макияж в теплых оттенках, а образ дополнила несколькими украшениями на шее и насыщенным темным маникюром.

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Ранее эту же преьмеру фильма посетили в Лондоне принц и принцесса Уэльские.

Ранее, напомним, Джессика Альба показывала, как с родителями и детьми сходила на футбол в Инглвуде.

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