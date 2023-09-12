Джеймс Миддлтон поделился трогательными фото беременной жены в честь второй годовщины их свадьбы

Брат прицнессы Уэльской поделился фотографиями беременной жены в особенный для них день.

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене празднуют вторую годовщину со дня своей свадьбы. Они поженились на тайной церемонии 11 сентября 2021 года в красивой деревне коммуны Борм-ле-Мимоза.

"С юбилеем, моя дорогая ❤️

Два года в браке, и я не могу любить тебя сильнее, и все же лучшее еще впереди…", - подписал два опубликованных кадра в Instagram Джеймс.

На одном фото они с Ализе Тевене запечатлены на яхте. На ней белое длинное платье без рукавов, которое обтягивает уже достаточно большой живот, и она босиком. Он одет в полосатые брюки и льняную рубашку.

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На втором фото Миддлтон в шортах подпрыгнул с яхты в море и этот момент запечатлели. Его жена стоит рядом, одетая в сине-белое полосатое платье и в солнцезащитные очки.

Напомним, недавно стилист назвала главный секрет свадебного платья Кейт Миддлтон. Сестра Джеймса Миддлтона выходила замуж за принца Уильяма в апреле 2011 года.

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