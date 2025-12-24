Джеймс Миддлтон / © Getty Images

Реклама

В новом интервью журналу Hello!, приуроченном к рождественской кампании Dogs Trust «Счастливое место», Джеймс Миддлтон немного рассказал о своей семье и своих сестрах — принцессе Кейт и Пиппе Миддлтон-Мэттьюз.

У Джеймса и его жены Ализе Тевене есть двухлетний сын Иниго, и они живут в Беркшире со своими шестью собаками. Джеймс говорит, что может обратиться к сестрам, у которых по трое детей, за советом в вопросе воспитания.

Джеймс, его жена Ализе и сын Иниго / © Instagram Джеймса Миддлтона

«Одна из замечательных вещей в том, чтобы быть самым младшим ребенком и воспитывать детей последним, — это обилие необходимых вещей, которые очень пригодятся. Кроме того, они вселяют в меня уверенность. Будучи родителем, ты всегда на нервах, особенно в это время года, когда повсюду кашель, простуда и насморк», — сказал Джеймс. «Они точно всегда на связи, если нам понадобится совет», — продолжил он. «И точно так же они знают, что я всегда на связи, если им понадобится совет по уходу за собаками», — рассказал Миддлтон о своих отношениях с сестрами.

Реклама

«Я думаю, нам очень повезло, что у нас такая дружная семья, поэтому мы довольно часто собираемся вместе и наслаждаемся этой возможностью. У него (сына Джеймса — Иниго) шесть двоюродных братьев и сестер, и это замечательно, что они проводят время вместе и создают воспоминания», — объяснил Джеймс.

Джеймс Миддлтон с женой Ализе на рождественском концерте принцессы Кейт / © Getty Images

Ранее мы рассказывали, что появилась информация, будто бы отношения между принцессой Кейт и ее младшей сестрой Пиппой стали более прохладными чем раньше.