Джилл Байден черным платьем с декоративными пуговицами подчеркнула стройную фигуру

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден приняли участие в церемонии вручения национальных гуманитарных медалей и национальных медалей искусств 2021 года. Мероприятие прошло в Белом доме в Вашингтоне.

Первая леди в этот день выглядела прекрасно. Она была одета в черное платье миди с рукавами три четверти и округлым воротником. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру. В зоне декольте оно было украшено декоративными пуговицами.

Образ Джилл дополнила туфлями-лодочками цвета металлик, элегантными серьгами в виде капель и широким металлическим браслетом. Ей сделали красивую укладку с локонами и макияж с акцентом на глазах. Французский маникюр завершил лук миссис Байден.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Президент был одет в черный костюм, белую рубашку и галстук металлического оттенка, который выглядел гармонично с обувью жены.

К слову, среди 12 награжденных медалями – писатели, историки, педагоги и общественные деятели.

Национальной гуманитарной медалью чествуют личность или организацию, чья работа углубила понимание нацией человеческого опыта, расширила вовлечение граждан в историю или литературу или помогла сохранить и расширить доступ американцев к культурным ресурсам.

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