Джилл Байден с мужем и внуками приняли участие в церемонии зажжения рождественской елки

Джилл Байден с мужем и внуками приняли участие в церемонии зажжения рождественской елки

Первая леди США выбрала для своего выхода теплую куртку и кожаные брюки.

В минувшие выходные президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден приняли участие в церемонии зажжения рождественских деревьев в Нантакете, штат Массачусетс.

Associated Press

Вместе с президентской четой были их внуки – Хантер, Финнеган и Натали Байдены, а также их дочь - Эшли Байден.

Джилл Байден с семьей / Associated Press

Первая леди была одета в черную теплую куртку, из-под которой выглядывал серый свитер с высокой горловиной, и кожаные брюки. Свой лук она дополнила черными кожаными перчатками и маской.

Джилл Байден с семьей / Associated Press

Джо был одет в темно-синюю куртку, брюки и бейсболку.

Джилл Байден с семье / Associated Press

Внуки и дочь Байденов тоже были тепло одеты. Чтобы согреться, они друг друга обнимали.

Джилл Байден с семьей / Associated Press

Ранее госпожа Байден как хозяйка Белого дома торжественно встретила рождественскую елку. Одета она была в малиновое пальто и жемчужные украшения.

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