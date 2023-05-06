Джилл Байден в голубом наряде, Финнеган – в желтом: первая леди США и ее внучка оделись в цвет украинского флага

Первая леди США с внучкой выглядели очаровательно.
Джилл Байден и ее 23-летняя внучка Финнеган (дочь Хантера Байдена) приехали на коронацию Чарльза III и королевы-консорта Камиллы в Вестминстерское аббатство.
Первая леди США с внучкой оделись в цвета украинского флага. Возможно, таким образом, они хотели продемонстрировать свою поддержку Украине, которая борется с российской агрессией.
На Джилл был ансамбль василькового цвета, состоявший из платья-футляра длины миди и приталенного жакета на молнии сбоку. Лук Байден дополнила синими перчатками и бежевым клатчем. Обула она замшевые бежевые туфли.
Объемную прическу с локонами первая леди украсила синим бантом. В ушах у нее были элегантные серьги. Джилл выглядела просто невероятно.
На Финнеган было бледно-желтое платье с накидкой-пончо и туфли в тон наряда. Аутфит девушка дополнила желтым ободком с цветами, бриллиантовыми серьгами в виде капель и белой сумочкой.
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