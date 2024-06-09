Джилл Байден в синем, а Брижит Макрон в белом: первые леди США и Франции позировали с мужьями на дорожке

Президент Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон приветствовали в Париже президента США Джо Байдена и его супругу Джилл.
Встреча произошла перед государственным обедом в Елисейском дворце в столице Франции. Во время обеда президент Байден заявил, что Франция была первым другом Америки с момента ее основания и является одним из ее ближайших союзников более двух столетий спустя.
Особое внимание привлекли первые леди США и Франции. 73-летняя Джилл Байден облачилась в темно-синее бархатное платье Schiaparelli с широким поясом на талии, длинным шлейфом и открытыми плечами. К наряду Джилл подобрала синие замшевые туфли на каблуках, надела серьги-висюльки, несколько браслетов на запястье и собрала волосы в прическу. Также первая леди США подчеркнула глаза черным карандашом, а губы помадой натурального оттенка.
71-летняя Брижит Макрон надела белоснежное макси-платье с прозрачными рукавами, декорированное пуговицами с одной стороны, и дополнила его белыми туфлями-лодочками на каблуках. Брижит также собрала волосы в прическу, надела серьги-висюльки и сделала дневной макияж.
Оба президента были одеты в классические черные костюмы, рубашки и галстуки. Позируя на дорожке перед фотографами, они держали своих жен за руки.
Напомним, недавно мы рассказывали, как Брижит Макрон на памятном мероприятии хотела взять королеву Камиллу за руку, но что-то пошло не так.
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