Джилл Байден в жакетах: новые выходы первой леди США

Это одна из самых любимых вещей первой леди.
Первая леди США Джилл Байден обожает яркие деловые наряды, особенно она любит и часто носит жакеты разных фасонов. В последнее время 71-летняя Джилл появлялась на публике в этом предмете гардероба разных оттенков, и мы собрали некоторые ее интересные луки.
Лавандовый жакет она сочетала с ярким платьем в цветы. Оттенок был очень весенним и нежным.
Также в жакет она нарядилась для перелета. Тогда первая леди сочетала его со стильными и удобными кроссовками.
Первая леди появилась на публике в своем любимом костюме от Schiaparelli. Жакет в этом наряде приталенный и украшен золотыми пуговицами. Таких жакетов у нее несколько в разных оттенках.
В Филадельфии она сходила в ресторан в красивом жакете кремового оттенка, который сочетала с кожаными штанами и туфлями-лодочками.
А вот элегантный костюм серо-бежевого оттенка Джилл Байден надела, чтобы вместе с мужем осмотреть ущерб после смертоносного торнадо и сильного шторма, пронесшихся по району Роллинг-Форк.
Для празднования Пасхи в Белом доме первая леди отдала предпочтение стильному брючному костюма в нежно-салатовом оттенке.
Читайте также:
- Теперь ее имя носит цветок: Джилл Байден посетила особую церемонию а посольстве Нидерландов
- Эспадрильи, слингбэки и элегантные лодочки: какую обувь носит первая леди США Джилл Байден
- Любит цветочный принт, вышивку и яркие цвета: разбираем стиль Джилл Байден - первой леди США
- Никогда его не снимает: любимое украшение Джилл Байден
- У Джилл Байден есть сумка с портретом ее овчарок: рассказываем о необычном аксессуаре первой леди