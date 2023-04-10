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Джилл Байден в жакетах: новые выходы первой леди США

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
431
Время на прочтение
2 мин
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Джилл Байден в жакетах: новые выходы первой леди США

Джилл Байден / Фото: Getty Images

Это одна из самых любимых вещей первой леди.

Первая леди США Джилл Байден обожает яркие деловые наряды, особенно она любит и часто носит жакеты разных фасонов. В последнее время 71-летняя Джилл появлялась на публике в этом предмете гардероба разных оттенков, и мы собрали некоторые ее интересные луки.

Лавандовый жакет она сочетала с ярким платьем в цветы. Оттенок был очень весенним и нежным.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Также в жакет она нарядилась для перелета. Тогда первая леди сочетала его со стильными и удобными кроссовками.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди появилась на публике в своем любимом костюме от Schiaparelli. Жакет в этом наряде приталенный и украшен золотыми пуговицами. Таких жакетов у нее несколько в разных оттенках.

Джилл Байден / © Getty Images
Джилл Байден / Фото: Getty Images
Джилл Байден / © Getty Images
Джилл Байден / Фото: Getty Images

В Филадельфии она сходила в ресторан в красивом жакете кремового оттенка, который сочетала с кожаными штанами и туфлями-лодочками. 

Джилл Байден / © Getty Images
Джилл Байден / Фото: Getty Images

А вот элегантный костюм серо-бежевого оттенка Джилл Байден надела, чтобы вместе с мужем осмотреть ущерб после смертоносного торнадо и сильного шторма, пронесшихся по району Роллинг-Форк.

Джилл Байден / © Getty Images
Джилл Байден / Фото: Getty Images
Джилл Байден / © Getty Images
Джилл Байден / Фото: Getty Images

Для празднования Пасхи в Белом доме первая леди отдала предпочтение стильному брючному костюма в нежно-салатовом оттенке.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
431
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