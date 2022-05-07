Джилл Байден встретилась с военными в Румынии, а также выступила на брифинге в поддержку Украины

5 мая, первая леди США Джилл Байден отправилась в Румынию и Словакию, где она встретится с украинскими беженцами. Ее визит продлится 4 дня.
Во время этого визита супруга Джо Байдена встретится не только с украинскими беженцами, но и с работниками гуманитарных организаций, военными, а также другими людьми.
Администрация Байдена продолжает выражать непоколебимую поддержку Украине, а сам президент подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины в символическую для России дату — 9 мая. Поэтому поездка Джилл – еще один способ продемонстрировать непоколебимую поддержку нашей стране со стороны США.
Вчера, 6 мая, первая леди посетила авиабазу НАТО "Михаил Когелничану" в Румынии. На фото Джилл запечатлена кондитером Джорджем Чолаке во время встречи с американскими войсками.
Первая леди встречается также на летном поле с семью военнослужащими Национальной гвардии армии Делавэра перед вылетом из аэропорта возле авиабазы в Румынии.
Также Байден выступила во время брифинга о гуманитарных усилиях для лиц, перемещенных в результате войны в Украине, со стороны учреждений Организации Объединенных Наций, НПО и правительства Румынии во время визита в посольство США в Бухаресте. На встрече Джилл появилась в темном платье с принтом ромашек.
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