"Джилл, Бриана, Ольга, Иванна": пес Патрон показал свою коллекцию резиновых уточек

Пес Патрон показал в Instagram свои любимые игрушки – коллекцию резиновых уточек.

На видео четвероногая звезда был запечатлен с игрушками разного размера. Каждой из них он дал имя: Джилл, Эмма, Бриана, Шанивка, Ольга, Иванна и другие. С одной он играет, другую облизывает, еще одну целует.

"Вы просили показать вам мою коллекцию уточек. Еще несколько не в кадре почему-то. Пойду поищу, где они. Всем кря-крячный лизь", — подписал видео Патрон.

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