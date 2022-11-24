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"Джилл, Бриана, Ольга, Иванна": пес Патрон показал свою коллекцию резиновых уточек

"Джилл, Бриана, Ольга, Иванна": пес Патрон показал свою коллекцию резиновых уточек

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
2504
Время на прочтение
1 мин
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"Джилл, Бриана, Ольга, Иванна": пес Патрон показал свою коллекцию резиновых уточек

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Известная собака-сапер любит делиться с фолловерами разными подробностями из своей повседневной жизни.

Пес Патрон показал в Instagram свои любимые игрушки – коллекцию резиновых уточек.

На видео четвероногая звезда был запечатлен с игрушками разного размера. Каждой из них он дал имя: Джилл, Эмма, Бриана, Шанивка, Ольга, Иванна и другие. С одной он играет, другую облизывает, еще одну целует.

"Вы просили показать вам мою коллекцию уточек. Еще несколько не в кадре почему-то. Пойду поищу, где они. Всем кря-крячный лизь", — подписал видео Патрон.

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Дата публикации
Просмотры
2504
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