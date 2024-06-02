Джилл и Джо Байден почтили память старшего сына, который умер от рака

Несмотря на потрясающую карьеру и посаду президента Америки, в семье Джо Байдена было и много горя. В 1972 году первая супруга Байдена и их дочь Наоми погибли в автокатастрофе. Сыновья пары тоже находились тогда в машине и получили серьезные травмы, но выжили. Однако спустя много лет у Джо́зефа Робинетта Байдена III, старшего сына президента, которого дома называли просто Бо, был диагностирован рак мозга.

После многих лет борьбы с болезнью Бо Байден умер в больнице 30 мая 2015 года.

В честь годовщины со дня смерти, президент и первая леди посетили частную службу в Делавэре. Их подловили папарацци, когда они выходили из автомобиля.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Также в тот день под прицел фотографов попал еще один сын президента - Хантер. 54-летний мужчина также прибыл в Делавэр, чтобы почтить память брата.

Фото: Associated Press

Напомним, что во втором браке с Джилл у него родилась общая дочь Эшли. Также у президента есть много внуков и внучек, которое часто появляются на публичных мероприятиях и в Белом доме.

Читайте также: