Джилл в голубом платье, Джо – в смокинге: красивые супруги Байденов сходили в театр

Это первый выход бывших президентских супругов после того, как они покинули Белый дом.

Бывший президент США Джо Байден со своей супругой Джилл Байден посетили премьеру спектакля "Отелло" на Бродвее в Нью-Йорке. Папарацци запечатлели экс-президентских супругов возле театра Берримор. Джо, увидев фотографов, радостно улыбнулся им и продемонстрировал жест с указательным пальцем.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Getty Images

Байдены выглядели красиво. Джо был одет в классический черный смокинг с белым платком-паше в надгрудном кармане, белую рубашку, черную бабочку и черные туфли.

Экс-первая леди выбрала для культурного выхода голубое обтягивающее платье миди с длинными рукавами, которое скомбинировало со слингбэками цвета металлик. На улице на ней еще было черное пальто.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Getty Images

У Джилл была красивая прическа с локонами, макияж с акцентом на глазах, элегантные каплевидные серьги и бриллиантовое ожерелье.

Напомним, Джилл Байден в красном костюме с интересными пуговицами от Schiaparelli появилась на мероприятии.

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