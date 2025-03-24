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Джилл в голубом платье, Джо – в смокинге: красивые супруги Байденов сходили в театр

Джилл в голубом платье, Джо – в смокинге: красивые супруги Байденов сходили в театр

Джо и Джилл Байдены / Фото: Getty Images

Это первый выход бывших президентских супругов после того, как они покинули Белый дом.

Бывший президент США Джо Байден со своей супругой Джилл Байден посетили премьеру спектакля "Отелло" на Бродвее в Нью-Йорке. Папарацци запечатлели экс-президентских супругов возле театра Берримор. Джо, увидев фотографов, радостно улыбнулся им и продемонстрировал жест с указательным пальцем.

Джо и Джилл Байдены / © Getty Images
Джо и Джилл Байдены / Фото: Getty Images

Байдены выглядели красиво. Джо был одет в классический черный смокинг с белым платком-паше в надгрудном кармане, белую рубашку, черную бабочку и черные туфли.

Экс-первая леди выбрала для культурного выхода голубое обтягивающее платье миди с длинными рукавами, которое скомбинировало со слингбэками цвета металлик. На улице на ней еще было черное пальто.

Джо и Джилл Байдены / © Getty Images
Джо и Джилл Байдены / Фото: Getty Images

У Джилл была красивая прическа с локонами, макияж с акцентом на глазах, элегантные каплевидные серьги и бриллиантовое ожерелье.

Напомним, Джилл Байден в красном костюме с интересными пуговицами от Schiaparelli появилась на мероприятии.

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