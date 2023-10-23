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Джилл в голубом свитере, Джо – в песочных штанах: папарацци подловили Байденов во время прогулки по пляжу

Автор
Алина Онопа Алина Онопа
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Джилл в голубом свитере, Джо – в песочных штанах: папарацци подловили Байденов во время прогулки по пляжу

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Президентские супруги проводят уикенд в своем загородном доме в Делавере.

Папарацци подловили президента США Джо Байдена и его жену Джилл Байден, когда они гуляли по пляжу в Рехобот-Бич, штат Делавер. Заметив фотографов, президент приветливо помахал им в камеры.

Джилл и Джо Байдены / © Associated Press
Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Для прогулки Джо выбрал темно-синюю куртку, брюки песочного цвета, темно-синюю бейсболку и кроссовки.

Джилл и Джо Байдены / © Associated Press
Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press
Джилл и Джо Байдены / © Associated Press
Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

На Джилл был голубой свитер с капюшоном, шарф барвинкового оттенка, джинсы-скинни и кроссовки. Свои луки супруги дополнили солнцезащитными очками-авиаторами.

Джилл и Джо Байдены / © Associated Press
Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press
Джилл и Джо Байдены / © Associated Press
Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
1500
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