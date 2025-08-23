Джинсовые комбинезоны опять в моде: вспоминаем как носила этот предмет одежды принцесса Диана

Диана, принцесса Уэльская, отдыхает у солнечных часов в своем доме Хайгроув-Хаус, 1986 год / © Getty Images

Джинсовые комбинезоны — это универсальная и удобная одежда, которую выбираю женщины всех возврастов. Они отлично подходят для отдыха, прогулок и времени с детьми, также комбинезоны удобны во время беременности.

И несмотря на то, то в последние года они немного отошли на второй план в модном мире, но все равно всегда остаются на рынке и находят свою нишу покупателей. Многие варианты сейчас можно найти в разных ценовых категориях и у многих брендов. Одной их тех, кто обожал джинсовые комбинезоны, была принцесса Диана.

Диана, принцесса Уэльская, в вертолете Королевского авиаполка на территории Хайгроув-хауса, 18 июля 1986 года / © Getty Images

В молодые годы она часто носила их разных цветов на не публичные мероприятия и сделала комбинезон изюминкой своего повседневного гардероба 80-х годов.

На этом архивном фото леди Диана Спенсер, одетая в желтый комбинезон с цветочной блузкой и красными босоножками, и Сара Фергюсон посещают матч по поло в поло-клубе Cowdray Park в Глостершире, 12 июля 1981 года. Это появление было всего за несколько недель до ее легендарной свадьбы с принцем Чарльзом.

Принцесса Диана и Сара Фергюсон / © Getty Images

На этом фото Диана и ее старший сын принц Уильям на матче по поло в Виндзоре в 1987 году. Принцесса носит голубой комбинезон с сочетании с белой футболкой и серебристыми балетками.

Принцесса Диана и принц Уильям / © Getty Images