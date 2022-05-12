Джо Байден демонстрирует поддержку Украине, даже выбирая галстук

Джо Байден – большой друг и надежный партнер Украины. Он демонстрирует свою поддержку нашей стране и словом, и делом, и даже внешним видом.
Вчера, 11 мая, 46-й президент США прилетел в Иллинойс, чтобы встретиться с Джеффом О'Коннором, владельцем O'Connor Farms и членом палаты представителей Робином Келли в Канкаки. Президент посетил ферму, чтобы обсудить поставки продуктов питания и цены в результате путинского вторжения в Украину.
В этот день на публике Джо появился в синем классическом костюме, белой рубашке и синем галстуке в тонкую желтую полоску. Скорее всего, такой галстук президент выбрал не случайно, а чтоб еще раз продемонстрировать поддержку США Украине.
Напомним, ранее после подписания исторического документа – закона о ленд-лизе, Байден призвал Конгресс немедленно одобрить выделение Украине $33 млрд помощи, а выделили ее почти мгновенно и почти на 40 млрд долларов.
Также в прошлые выходные в Ужгород приезжала первая леди и супруга Джо - Джилл Байден. Она встретилась там с первой леди Украины - Еленой Зеленской.
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