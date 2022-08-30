Джо Байден с внучками в коротких сарафанах сходил в церковь

Президент США провел уикенд в своем имении в штате Делавер. Там он регулярно посещает церковную службу.

Джо Байден посетил службу в римско-католической церкви Святого Иосифа в Уилмингтоне.

Папарацци сняли, как президент шел в церковь через кладбище.

Джо Байден / Фото: Associated Press

На службу он пришел со своими внучками, одетыми в короткие цветочные сарафаны.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден / Фото: Associated Press

На Байдене были серые брюки, черный пиджак с золотыми пуговицами и белая рубашка.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Ранее президента США сфотографировали с 2-летним внуком за руку, когда он возвращался из отпуска.

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