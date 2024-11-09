Джо Байден скоро станет прадедушкой: Наоми Байден объявила, что беременна

Старшая внучка Джо Байдена - 30-летняя Наоми Байден - объявила о своей беременности.
Радостной новостью она поделилась 5 ноября - в день выборов в Америке.
Кого она ждет - пока не рассказала, однако этот малыш или малышка станет первым правнуком президента Байдена и его жены Джилл (хоть для нее Наоми и не родная внучка, поскольку Джилл - вторая жена Джо). Будущая мама является старшей дочерью сына Джо Байдена Хантера и его бывшей жены Кэтлин Бюле.
Мужа Наоми зовут Питера Нил и они поженились в 2022 году на роскошной церемонии в Белом Доме. Внучка Байдена стала одной из немногих американок, которой посчастливилось венчаться на территории этого государственного учреждения.
Помимо Байден в Белом доме состоялась свадьба Триши Никсон - дочери президента Ричарда Никсона и первой леди Патрисии Никсон.
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