Джо и Джилл Байден посетили памятную церемонию национальных миротворцев в Капитолии

Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден присутствовали вчера на поминальной службе национальных миротворцев в Капитолии в Вашингтоне.

Мероприятие прошло в честь сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей в 2021 году. Президент США и первая леди возложили цветы на венок на церемонии чествования погибших сотрудников правоохранительных органов на Национальной мемориальной службе миротворцев на западном фасаде Капитолия.

Джо и Джилл Байден / Фото: Associated Press

В этот памятный день первая леди надела черный костюм с белыми вставками, а президент был в классическом костюме своего любимого синего цвета, в белой рубашке и с галстуком в тон.

Джо и Джилл Байден / Фото: Associated Press

Кстати, ранее мы обратили внимание, что Джо Байден иногда надевает галстук в сине-желтых оттенках, как бы демонстрируя поддержку Украине, которая борется за свою свободу и территориальную целостностью после нападения России. США в этом вопросе является большим другом и партнером Украины.

Джо и Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди, напомним, приезжала несколько недель назад в Ужгород, где встретилась с первой леди Украины – Еленой Зеленской.

Джо и Джилл Байден / Фото: Associated Press

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