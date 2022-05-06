Джо и Джилл Байден вместе с первой леди Мексики отпраздновали Синко де Майо в Белом доме

Джо и Джилл Байден вместе с первой леди Мексики отпраздновали Синко де Майо в Белом доме

В Белом доме красиво и весело отпраздновали дни мексиканской культуры.

Президент США Джо Байден, первая леди Джилл Байден и Беатрис Гутиррес Мюллер де Лопес Обрадор, жена президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, встретились вчера, 5 мая, в Розовом саду Белого дома, чтобы отпраздновать Синко де Майо - мероприятие, посвященное мексиканской культуре, кухне и наследию.

Этот праздник иногда называют мексиканским аналогом дня Святого Патрика. В этот день устраиваются крупные фестивали и карнавалы, повсюду готовят блюда мексиканской кухни, звучит национальная музыка.

Судя по всему, мероприятие в Белом доме также прошло довольно весело. Джилл надела эффектное ажурное платье-футляр и розовые замшевые шпильки.

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден / Associated Press

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден / Associated Press

Первая леди Мексики для выхода выбрала эффектное белое платье-пальто из жаккардовой ткани.

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден / Associated Press

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