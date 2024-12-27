Джо в бейсболке, Джилл – в полосатой рубашке: супруги Байденов прилетели на остров

Президентские супруги прибыли на американские Виргинские острова.
Фотографы запечатлели президента США Джо Байдена и его супругу Джилл Байден, когда они вышли из самолета Air Force One в аэропорту Генри Э. Ролсена в Кристианстеде на острове Санта-Крус – одном из Виргинских островов США.
Президент был одет в светло-голубую рубашку, серый пиджак и темно-синие брюки. Лук он дополнил черной бейсболкой и черными очками-авиаторами.
На первой леди была голубая рубашка в белую полоску, черный жакет, голубо-синий шарф и белые джинсы. На лице у Джилл были солнцезащитные очки, уши она украсила милыми золотыми серьгами в виде цветка с жемчужиной.
Напомним, Джилл Байден показала в Instagram рождественскую открытку, которую подписала красивым почерком.
Читайте также:
- Супруги Байденов на мероприятии: Джо в полосатом галстуке, Джилл – в коротком платье цвета индиго
- В красном платье и замшевых туфлях: красивая Джилл Байден почитала детям рождественскую историю
- В черном пальто и на шпильках: фотографы запечатлели Джилл Байден с мужем и маленьким внуком