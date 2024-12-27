Джо в бейсболке, Джилл – в полосатой рубашке: супруги Байденов прилетели на остров

Фотографы запечатлели президента США Джо Байдена и его супругу Джилл Байден, когда они вышли из самолета Air Force One в аэропорту Генри Э. Ролсена в Кристианстеде на острове Санта-Крус – одном из Виргинских островов США.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Президент был одет в светло-голубую рубашку, серый пиджак и темно-синие брюки. Лук он дополнил черной бейсболкой и черными очками-авиаторами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

На первой леди была голубая рубашка в белую полоску, черный жакет, голубо-синий шарф и белые джинсы. На лице у Джилл были солнцезащитные очки, уши она украсила милыми золотыми серьгами в виде цветка с жемчужиной.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден показала в Instagram рождественскую открытку, которую подписала красивым почерком.

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