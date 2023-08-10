Джо в сине-желтом галстуке, Джилл – с розовым педикюром: супруги Байденов в объективах папарацци

Фотографы запечатлели президента США Джо Байдена и его жену Джилл Байден, когда они выходили из частного вертолета Marine One. Супруги вернулись в Вашингтон из Уилмингтона, где они провели уикенд в своем имении.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Первая леди для перелета выбрала стильный комфортный лук. На ней был топ в рубчик, синий жакет и белые брюки, которые она подвернула, с полосатым поясом. Аутфит Джилл дополнила светлыми босоножками на платформе.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Она, как всегда, сделала красивую укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах, уши украсила жемчужными серьгами, а шею – золотыми цепочками с подвесками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден был одет в темно-синий костюм, светлую рубашку и сине-желтый галстук. Кстати, в похожем галстуке Джо посетил Киев в феврале этого года. Обутый президент был в черные мокасины с кисточками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Джо Байден с женой попал в объективы папарацци во время прогулки на велосипедах в Рехобот-Бич. На Джо был белый лонгслив, синие шорты с изображением якорей, черные кроссовки и шлем на голове.

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