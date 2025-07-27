Уоллис Симпсон и Джоан Коллинз / © Associated Press

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Коллинз опубликовала в своем Instagram несколько снимков и показала, как она перевоплотилась в скандальную герцогиню, ради которой король Эдуард VIII отрекся от престола. Это биографический фильм, посвященный последним годам жизни американской светской львицы, которая стала британской герцогиней, но так и не смогла стать английской королевой.

Фильм, который в настоящее время называется «Горький конец» снимает режиссер Майк Ньюэлл.

Джоан Коллинз в роли Уоллис Симпсон / © Instagram Джоан Коллинз

В рамках съемок фильма «Горький конец» я рада опубликовать официальную фотографию первого взгляда на Уоллис Симпсон, герцогиню Виндзорскую, и ее коварного адвоката Сюзанны Блюм, в саду ее виллы в #париже. Под легендарным руководством Майка Ньюэлла это поистине захватывающий проект», — пишет Доан Коллинз в подписи под фотографией.

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Также Джоан показала вблизи, как выглядит прическа ее героини и это действительно очень похоже на прическу Уоллис.

Джоан Коллинз в роли Уоллис Симпсон / © Instagram Джоан Коллинз

Напомним, герцогиня Виндзорская умерла в Париже в 1986 году в возрасте 89 лет. Новостью о своей роли Коллинз сама поделилась с поклонниками в Instagram.

Ранее мы рассказывали историю любви Эдуарда VIII и Уоллис Симпсон. О нем фильм «МЫ. Верим в любовь» сняла Мадонна.

Король Эдуард VIII и Уоллис Симпсон / © Getty Images