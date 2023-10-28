Джоан Коллинз вспомнила, как оконфузилась перед принцессой Кейт

Это произошло во время празднования платинового юбилея правления королевы Елизаветы II в июне 2022 года.

Недавно звезда "Династии" выпустила книгу мемуаров "За подплечниками: сказки, которые я рассказываю своим друзьям", в которой рассказала о забавном конфузе.

Коллинз была приглашена на празднования юбилея правления королевы Елизаветы II, актриса рассказала, что ее тепло встретили члены королевской семьи.

Джоан Коллинз на праздновании платинового юбилея королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

"Меня провели в зеленую комнату для отдыха за ложей, я рухнула на диван и попросила чашку чая. Внезапно мне явилось видение в розовом платье. Кэтрин, герцогиня Кембриджская, с двумя маленькими детьми. "Привет, Джоан", — приветливо сказала она, протягивая руку", — написала Коллинз. "Здравствуйте, мэм", — сглотнула я, забыв сделать реверанс", — вспоминала звезда. "Это Шарлотта, а это Луи", — сказала она, и оба маленьких человека вежливо протянули свои крошечные ручки для рукопожатия", — вспомнила Коллинз об этом дне, пишет People.

Про забытый реверанс Кейт тактично промолчала, но Джоан Коллинз решила рассказать миру этот забавный эпизод из своей жизни. Напомним, Коллинз была удостоена звания дамы от королевы Елизаветы II в 2015 году за заслуги в театральной и благотворительной деятельности и ранее уже встречалась с принцессой Кейт.

Принцесса Кейт с сыном Луи на платиновом юбилее королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы сравнивали идеальные реверансы Кейт для королевы Елизаветы II и короля Чарльза III.

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