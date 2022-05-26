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Джоан Роулинг выложила в открытый доступ для украинских детей книги о Гарри Поттере

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Джоан Роулинг выложила в открытый доступ для украинских детей книги о Гарри Поттере

Фото: Getty Images

Знаменитая писательница активно помогает нашей стране сбором средств для детей, а также предоставляет возможность читать ее книги в украинском переводе.

Британская писательница Джоан Роулинг в знак поддержки Украины открыла бесплатный доступ к электронным книгам о Гарри Поттере с украинским переводом от издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

На данный момент три первые части любимой детской саги доступны на сайте Pottermore Publishing. Остальные появятся в ближайшее время.

"Когда началось вторжение в Украину, наша команда была шокирована тем, какое влияние это имеет на множество людей. Нам, как и всем остальным, хотелось оказать хоть какую-нибудь помощь. Поэтому мы стараемся предоставить бесплатный доступ к электронным книгам о Гарри Поттере всем, кто пострадал от конфликта", - сказано в заявлении, размещенном на сайте Pottermore Publishing.

Также новостью лично поделилась писательница в Twitter.

Напомним, ранее Роулинг неоднократно выражала слова поддержке Украине и критиковала Кремль, а также собирает деньги для поддержки украинских детей. Ее организация Lumos собрала для украинских детей почти 1 миллион фунтов стерлингов.

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