Джоан Роулинг выложила в открытый доступ для украинских детей книги о Гарри Поттере

Знаменитая писательница активно помогает нашей стране сбором средств для детей, а также предоставляет возможность читать ее книги в украинском переводе.
Британская писательница Джоан Роулинг в знак поддержки Украины открыла бесплатный доступ к электронным книгам о Гарри Поттере с украинским переводом от издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га".
На данный момент три первые части любимой детской саги доступны на сайте Pottermore Publishing. Остальные появятся в ближайшее время.
"Когда началось вторжение в Украину, наша команда была шокирована тем, какое влияние это имеет на множество людей. Нам, как и всем остальным, хотелось оказать хоть какую-нибудь помощь. Поэтому мы стараемся предоставить бесплатный доступ к электронным книгам о Гарри Поттере всем, кто пострадал от конфликта", - сказано в заявлении, размещенном на сайте Pottermore Publishing.
Также новостью лично поделилась писательница в Twitter.
#SlavaUkraini https://t.co/SXO7arE5Oo— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 24, 2022
Напомним, ранее Роулинг неоднократно выражала слова поддержке Украине и критиковала Кремль, а также собирает деньги для поддержки украинских детей. Ее организация Lumos собрала для украинских детей почти 1 миллион фунтов стерлингов.
Thanks to everyone who has donated to the @Lumos Ukraine appeal. We’ve raised almost £1m, which I’m match funding. We’re providing life-saving support to children including food, medicine and trauma counselling https://t.co/G0wn3536U6 https://t.co/4XTSovHf76 pic.twitter.com/ouY7Lo9CoM— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 26, 2022
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