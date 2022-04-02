Едем к победе: Елена Зеленская поблагодарила железнодорожников и поделилась трагическими историями

Сейчас каждый из нас делает все от него зависящее чтобы спасти жизни людей и приблизить победу.

Первая леди Украины Елена Зеленская в своем Instagram рассказала о том как самоотверженно трудятся сотрудники железных дорог в это непростое время.

С начала войны Украинская железная дорога перевезла эвакуационными поездами более 3,5 миллионов человек и доставили сотни тысяч тонн гуманитарных грузов. Эвакуация проходила иногда под обстрелами, через поврежденные станции и пути, которые приходилось чинить под непрекращающимся огнем. Иногда, ценой жизни сотрудников. За время боевых действий железная дорога потеряла уже более полусотни работников.

Елена Зеленская рассказала две трагические истории сотрудников Украинской железной дороги:

"Проводница Наталья Бабичева. Две недели ее эвакуационный поезд спасал людей со всей Украины. Когда ехал в Лиман за группой детей, попал под обстрел. Наталья погибла от осколка. Ей было 48 лет. Ее дочь говорит, что хочет походить на маму.

28-летний Дмитрий Раздорский, монтер. Как всегда, проверял исправность путей на станции Покровск, когда сработало взрывное устройство.

Алексей Самченко, 45 лет, начальник участка Киевской дистанции путей. Погиб на работе в результате обстрела.

Погибают ремонтники, которые ежедневно восстанавливают разрушенные пути, чтобы железная дорога работала."

Она также поблагодарила всех сотрудников железной дороги:

"Вы, видимо, видели фото эвакуационных поездов. Когда люди спят даже в коридорах, на чемоданах, прижимая к себе детей и домашних питомцев. Все, кто ехал в таких, говорят: нет лучших слов, чем "Спокойно, возьмем всех!", которые слышат от железнодорожников.

Поклон вам, дорогие железные люди. Будьте нам цели. Едем к победе!"

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