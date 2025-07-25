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Едет в Швейцарию: стало известно, кто составит компанию принцу Уильяму на спортивном мероприятии
К принцу Уильяму присоединятся королевские гости на финале женского чемпионата Европы, который пройдет в Швейцарии.
Принц Уэльский прибудет на женский чемпионат Европы 2025 года в Базеле в грядущее воскресенье. Там ему составят компанию испанская принцесса Леонор — наследница престола и ее сестра — инфанта София.
Команда Испании встретиться с командой Англии в финале чемпионата.
Напомним, в прошлом году принц Уильям отправился в Германию на финал мужского чемпионата Европы 2024 года вместе со своим старшим сыном — принцем Джорджем. И они сидели в одной ложе с королем Испании Филиппом VI и инфантой Софией.
Пока что не известно возьмет ли принц Уэльский кого-то из своих детей на этот чемпионат.