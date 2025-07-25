Едет в Швейцарию: стало известно, кто составит компанию принцу Уильяму на спортивном мероприятии

Принц Уильям / © Associated Press

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Принц Уэльский прибудет на женский чемпионат Европы 2025 года в Базеле в грядущее воскресенье. Там ему составят компанию испанская принцесса Леонор — наследница престола и ее сестра — инфанта София.

Команда Испании встретиться с командой Англии в финале чемпионата.

Принц Уильям с женской сборной по футболу / © Associated Press

Напомним, в прошлом году принц Уильям отправился в Германию на финал мужского чемпионата Европы 2024 года вместе со своим старшим сыном — принцем Джорджем. И они сидели в одной ложе с королем Испании Филиппом VI и инфантой Софией.

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Инфанта София и принцесса Леонор на футбольном матче / © Associated Press

Пока что не известно возьмет ли принц Уэльский кого-то из своих детей на этот чемпионат.