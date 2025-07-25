ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
78
Время на прочтение
1 мин

Едет в Швейцарию: стало известно, кто составит компанию принцу Уильяму на спортивном мероприятии

К принцу Уильяму присоединятся королевские гости на финале женского чемпионата Европы, который пройдет в Швейцарии.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Уильям

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уэльский прибудет на женский чемпионат Европы 2025 года в Базеле в грядущее воскресенье. Там ему составят компанию испанская принцесса Леонор — наследница престола и ее сестра — инфанта София.

Команда Испании встретиться с командой Англии в финале чемпионата.

Принц Уильям с женской сборной по футболу / © Associated Press

Принц Уильям с женской сборной по футболу / © Associated Press

Напомним, в прошлом году принц Уильям отправился в Германию на финал мужского чемпионата Европы 2024 года вместе со своим старшим сыном — принцем Джорджем. И они сидели в одной ложе с королем Испании Филиппом VI и инфантой Софией.

Инфанта София и принцесса Леонор на футбольном матче / © Associated Press

Инфанта София и принцесса Леонор на футбольном матче / © Associated Press

Пока что не известно возьмет ли принц Уэльский кого-то из своих детей на этот чемпионат.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie