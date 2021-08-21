Едет в Украину: 10 интересных фактов об Ангеле Меркель

Уже завтра, 22 августа, канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину с официальным прощальным визитом. Поэтому поводу мы подготовили для вас 10 самых интересных фактов из биографии политика.

Анегла Меркель должность канцлера Германии заняла 22 ноября 2005 года. Она первая женщина на этом посту за всю историю страны.

Ангела на протяжении 16 лет является самым популярным политиком в Германии и одним из самых влиятельных - в мире.

Ангела Меркель / Associated Press

Предлагаем вспомнить самые интересные факты о Меркель, о которых, возможно, вы даже не слышали.

Настоящяя фамилия

Девичья фамилия Анегелы - Каснер. У ее отца – польские корни. А Меркель – это фамилия ее бывшего мужа – физика Ульриха Меркель. Познакомились они на 3 курсе и уже через год поженились (1977 год). В браке они пробыли 5 лет. После развода Ангела решила оставить фамилию.

Ангела Меркель / Associated Press

Школьные годы

Ангела училась средней политехнической школе в Темплине. По словам ее учителей и одноклассников, она была скромной и неприметной девочкой, но умела отлично адаптироваться в социуме. Меркель хорошо училась. Особые успехи у нее были в математике. В 1973 году она на "отлично" экзамены за полную среднюю школу. Также она состояла в пионерской организации и затем Союзе свободной немецкой молодежи (ССНМ).

Ангела Меркель / Associated Press

Научные достижения

У "железной" фрау Меркель есть степень доктора естественных наук. В отделе теоретической химии академии наук в восточной Германии она была единственной женщиной среди сотрудников.

Непубличный супруг

Муж Ангелы - профессор Берлинского университета имени Гумбольдта, химик - Иоахим Зауэр - очень не любит публичности. Его даже не было на инаугурации жены в 2005 году из-за нежелание быть в центре внимания. Он отказывался летать с Ангелой в частных самолетах, отдавая предпочтение бюджетным авиалиниям. Также Зауэр не сопровождает жену во время официальных визитов и мероприятий.

Ангела и Иоахим обожают ходить в оперу. Зауэру даже дали прозвище – Призрак Оперы, из-за того, что он, посещая оперу, избегает внимание общественности и прессы.

Иоахим Зауэр и Ангела Меркель / Getty Images

Жилье политика

Несмотря на свою обеспеченность, Меркель с мужем живут в скромной квартире в Берлине, что неподалеку от ее работы. Сюда она поселилась еще до того, как стала канцлером.

Это пятиэтажный старый дом под номером 6 на улице Ам Купферграбен на набережной реки Шпрее. Их квартира – на 4 этаже. На двери в подъезд висит табличка с именем супруга Меркель Иоахима Зауэра. Возле дома всегда дежурит отряд полиции.

Ангела Меркель / Associated Press

Дача Меркель

У Ангелы и Иоахима есть дачный сельський дом, который расположен около Темплина, в деревне Хоэнвальд. Туда супруги ездят на выходные, чтобы насладится красивой природой с лесами и озерами, а также поухаживать за небольшим садом и огородом, на котором они выращивают фрукты и овощи.

Там нет высоких заборов, охраны и какой-то роскоши, присущей обычно загородным домам большинства политиков.

Ангела Меркель / Associated Press

Отдых канцлера

Глава немецкого правительства с супругом предпочитает отдыхать в скромных гостинницах в горах. В отпуске Меркель любит читать. Также они много гуляют пешком и занимаются скандинавской ходьбой.

Любимое хобби

Ангела вкусно готовит. Она любит каждое утро баловать своего супруга завтраками. Также часто угощает своих друзей собственно приготовленными блюдами. Фирменные блюда главы правительства – кекс с изюмом, яблочный пирог, мясной рулет и картофельный суп, которые она предпочитает готовить из овощей и фруктов, вырощенных на собственном дачном огороде.

Политик также посещала кулинарные телепередачи, где рассказывала о секретах приготовления фирменных блюд.

Ангела Меркель / Associated Press

Походы за покупками

Канцлер сама любит ходить в магазины за продуктами. При этом неподалеку всегда есть ее телохранители. В СМИ не раз появлялись снимки, на которых Меркель с тележкой ходит по супермаркету, выбирая все необходимое.

Фобии и привычки

Как и в обычных людей, у "железной" фрау Меркель есть фобии и привычки. Ее страх – это собаки. Бояться их она начала после того, как ее укусила соседская собака.

У Ангелы есть привычка - складывать руки "ромбиком" (его еще называют "домиком"), который стал ее фирменным жестом. Этот жест политика называют "ромб Меркель".

Ангела Меркель / Associated Press

Канцлер часто на деловых встречах и мероприятиях слаживает руки перед животом. Большие и указательные пальцы рук соединяются и получается ромб. В прессе его иногда называется треугольником власти - Triangle of Power. А, по словам психологов, этот жест помогает сконцентрироваться и создает впечатление осведомленности перед аудиторией.

Ангела Меркель / Associated Press

На вопрос журналистов, почему она так делает, Ангела ответила, что просто не знала, куда деть руки. Так и появился у нее любимый жест, содержащий симметрию.

Ангела Меркель / Associated Press

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Жакеты Ангелы Меркель (20 фото)

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