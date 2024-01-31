Едва ли не запуталась в подоле: фото со свадьбы принцессы Дианы, которое вы не видели раньше

Принцесса Диана выходила замуж за тогдашнего наследника британского престола в 1981 году – 43 года назад.

Мы видели множество разных свадебных снимков этой королевской пары, так как свадьба Чарльза и Дианы была очень громким и очень знаковым событием в Великобритании.

Знаем, что в этот важный для себя день невеста была в платье от британского дизайнера Элизабет Эмануэль, она, кстати, недавно рассказывала о том, как познакомилась с будущей принцессой Уэльской.

Платье сшили из шелковой тафты цвета слоновой кости и украсили кружевами, ручной вышивкой, пайетками и десятью тысячами жемчужин. Оно имело 8-метровый шлейф из тафты - самый длинный в истории королевских платьев. Как раз на этом не опубликованном ранее снимке хорошо видно, каким неудобным для передвижения был наряд Дианы. Невеста едва ли не путалась в собственном подоле поднимаясь по ступенькам около собора Святого Павла, где проходило их с Чарльзом венчание.

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

На свадьбе леди Ди была в фамильной тиаре Спенсеров, недавно мы подробнее рассказывали об этом украшении и о том, почему его может унаследовать старшая внучка Дианы – принцесса Шарлотта.

Принцесса Диана и принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

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