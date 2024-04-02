Едва не довели до слез: люди растрогали короля Чарльза во время пасхальной прогулки

Для монарха это было первое публичное мероприятие с тех пор, как Букингемский дворец объявил о диагнозе Чарльза.

Во время прогулки после службы в часовне Святого Георгия на Пасху, король Чарльз III подошел к нескольким доброжелателям, которые пришли его поприветствовать у часовни в Виндзоре. Люди были очень добры и желали королю всего наилучшего и скорейшего выздоровления.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

"Счастливой Пасхи, Ваше Величество. Никогда не сдавайтесь, продолжайте идти вперед", - сказал один из пришедших, цитирует его слова издание Hello!. Король разговаривал со многими людьми, некоторым пожимал руку и особенно был тронут, когда люди говорили ему, что они пришли увидеть его.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

"Мы желаем вам всего наилучшего" и "Пожалуйста, поторопитесь и выздоравливайте скорее", - вскрикивали то один, то другой поклонники королевской семьи.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Люди также просили монарха передать наилучшие пожелания здоровья для принцессы Уэльской Кэтрин, которая пропустила пасхальную службу с семьей в этом году из-за того, что проходит профилактическое лечение химиотерапией.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Напомним, ранее, когда супруга Чарльза, королева Камилла посещала город Шрусбери, ей также вручили подарки для принцессы Кейт, которые Ее Величество обещала передать.

Принц и принцесса Уэльские с семьей на Пасху в 2023 году / Фото: Associated Press

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