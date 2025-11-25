Едва не оконфузилась перед будущим королем: Кейт Уинслет вспомнила свою первую публичную встречу с Чарльзом III

Кейт Уинслет / © Getty Images

Через несколько недель звезда Кейт Уинслет станет специальным гостем рождественского концерта принцессы Уэльской «Together at Christmas», где, возможно, снова встретится лицом к лицу с королем Чарльзом.

Недавно в программе «Jimmy Kimmel Live!», Кейт рассказала о том, как 30 лет назад состоялась их первая встреча с Чарльзом. Ей тогда было 20 лет, и она посетила премьеру фильма «Разум и чувства» в 1996 году в Лондоне, на которой появился и принц Чарльз. Кейт Уинслет тогда выбрала смелое полупрозрачное кружевное платье для этого гламурного выхода, а затем поняла, что действительно собирается встретиться с тогдашним принцем Уэльским.

Кейт Уинслет на премьере фильма «Разум и чувства» в 1996 году в Лондоне / © Getty Images

«Когда я впервые его встретила, боже мой, он пришел поддержать премьеру», — сказала она, добавив. «И я как-то не осознавала, что мы действительно встретимся с ним, и поэтому забыла, что на мне что-то вроде прозрачного кружевного наряда», — пишет womanandhome.com.

К счастью, Кейт Уинслет избежала неловкой ситуации в «голом» платье, накинув на себя пальто.

«Когда он направился ко мне, я подумала: „Соски, соски, соски, боже мой!“ И кто-то просто сказал: „Пальто!“, а я ответил: „Ваше Величество!“, фактически накинув на себя пальто», — рассказала актриса.

Принц Уэльский Чарльз посетил премьеру фильма «Разум и чувства» в 1996 году в Лондоне / © Getty Images

На снимках с того дня видно, как принц Уэльский оживленно беседует с коллегой Кейт по фильму «Разум и чувства», покойным Аланом Рикманом, пока она стоит в очереди, готовая сделать реверанс перед на тот момент будущим королем.

Напомним, недавно монарх собрал знаменитостей на приеме в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, на котором также присутствовала и Кейт Уинслет.

