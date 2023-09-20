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Едва не упала: принцесса Алексия чуть не наступила на шлейф своего платья на красной дорожке

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
480
Время на прочтение
1 мин
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Едва не упала: принцесса Алексия чуть не наступила на шлейф своего платья на красной дорожке

Принцесса Алексия / Фото: Getty Images

18-летняя принцесса Алексия привлекла наше внимание на церемонии открытия парламента в Нидерландах, которая прошла вчера в Гааге.

Средняя дочь королевы Максимы и короля Виллема-Александра блистала в малиновом платье от Zhivago, которое было с небольшим шлейфом и обула туфли-лодочки телесного цвета Gianvito Rossi.

Образ получился ярким, а вот шлейф платья мешал принцессе свободно передвигаться по красной дорожке. В один момент Алексия едва ли не наступила на него.

Юная принцесса Алексия уже сейчас привлекает внимание публики. Уверенны, ее дальнейшие выходы в рамках мероприятий нидерландской королевской семьи, будут не менее активно обсуждаться в прессе.

Принцесса Алексия / © Getty Images
Принцесса Алексия / Фото: Getty Images

Напомним, ранее в этом месяце у Алексии было сольное мероприятие. Она присутствовала на церемонии присвоения имени судну VOX Alexia в Роттердаме, где появилась в платье своей мамы королевы Максимы.

Принцесса Алексия / © Getty Images
Принцесса Алексия / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
480
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