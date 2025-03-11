Едва не затмила принцессу Кейт: почему британцы обсуждают заместителя премьер-министра Кира Стармера

Заместитель премьер-министра Стармера - Анджела Рейнер – присутствовала вместе с ним на службе в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, 10 марта.

Женщина облачилась в total red лук: красное платье длины миди с поясом на талии, пальто ему в тон, ободок с бантом на голове и темно-красные лаковые туфли-лодочки на каблуках. У нее в ушах были золотые серьги-колечки с камнями, а на шее тонкая подвеска.

Анджела Рейнер и Кир Стармер / Фото: Associated Press

Анджела Рейнер и Кир Стармер / Фото: Associated Press

Никто бы может не обратил внимание на образ Анджелы, если бы в этот день на службе не появилась принцесса Уэльская Кэтрин, которая также выбрала полностью красный аутфит. Кейт вышла в переработанном красном пальто Catherine Walker с бантом на груди, шляпе-таблете от Gina Foster, с клатчем Miu Miu и туфлях-лодочках Gianvito Rossi из замши. На шее у Кейт был японский жемчужный чокер Four Row с центральной бриллиантовой застежкой изогнутой формы из шкатулки королевы Елизаветы II и жемчужные серьги-подвески в ушах.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Getty Images

Многие поклонники принцессы обсуждая ее образ в соцсетях отметили, что Кейт показала Анджеле, как носить красное.

"Принцесса Кейт выглядела в миллион раз лучше, чем Анджела Рейнер", - написал один из пользователей соцсети X.

Вряд ли этих двух дам можно назвать конкурентками, обеим идет красный цвет. А вы как считаете, кому он идет больше?

Анджела Рейнер и принцесса Уэльская

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