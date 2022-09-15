Едва сдерживали слезы: сестры Йоркские посетили службу по Елизавете II

Вчера в Вестминстер-холле состоялась траурная служба по скончавшемуся монарху, которую посетили члены британской королевской семьи.
Среди них были и сестры Йоркские. Принцессы Евгения и Беатрис прибыли на службу вместе со своими мужьями – Джеком Бруксбэнком и Эдоардо Мапелли-Моцци.
Евгения была в черном платье миди и шляпе с вуалью, черных колготах и остроносых туфлях. А в руках держала маленькую сумку на короткой ручке. Во время службы принцесса так растрогалась, что даже всплакнула. Впрочем, с эмоциями не мог совладать даже ее брат - принц Гарри - и сестра - леди Луиза.
Принцесса Беатрис тоже была в черном платье и ободке на голове вместо шляпы, в черных колготах и остроносых туфлях-лодочках на каблуках. Рядом с Беатрис находился ее супруг Эдоардо.
Также на службе присутствовала дочь принцессы Анны – Зара – с мужем Майком Тиндаллом.
На службе присутствовали король Чарльз, принцесса Кейт и принц Уильям, королева-консорт Камилла, принц Гарри с женой Меган и другие королевские родственники.
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