Едва сдерживали слезы: сестры Йоркские посетили службу по Елизавете II

Среди них были и сестры Йоркские. Принцессы Евгения и Беатрис прибыли на службу вместе со своими мужьями – Джеком Бруксбэнком и Эдоардо Мапелли-Моцци.

Зара Тиндалл и принцесса Евгения / Фото: Associated Press

Евгения была в черном платье миди и шляпе с вуалью, черных колготах и остроносых туфлях. А в руках держала маленькую сумку на короткой ручке. Во время службы принцесса так растрогалась, что даже всплакнула. Впрочем, с эмоциями не мог совладать даже ее брат - принц Гарри - и сестра - леди Луиза.

Принцесса Беатрис тоже была в черном платье и ободке на голове вместо шляпы, в черных колготах и остроносых туфлях-лодочках на каблуках. Рядом с Беатрис находился ее супруг Эдоардо.

Зара и Майкл Тиндалл и принцесса Евгения / Фото: Associated Press

Также на службе присутствовала дочь принцессы Анны – Зара – с мужем Майком Тиндаллом.

На службе присутствовали король Чарльз, принцесса Кейт и принц Уильям, королева-консорт Камилла, принц Гарри с женой Меган и другие королевские родственники.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк, принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

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