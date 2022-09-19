Едва сдерживали слезы: внуки королевы Елизаветы II провели бдение у гроба монарха

Внуки королевы Елизаветы II в субботу отдали дань уважения своей покойной бабушке и провели 15 минут около ее гроба в Вестминстер-Холле.

Эта церемония носит название "Бдение принцев" и накануне в пятницу вечером точно так же у гроба монарха стояли четверо ее детей – король Чарльз III, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард.

Церемония "Бдение принцев" / Фото: Associated Press

Церемония "Бдение принцев" / Фото: Associated Press

В субботу около тела монарха собрались внуки – принц Уильям, принц Гарри, Зара Тиндалл, сестры Беатрис и Евгения Йоркские, а также леди Луиза Виндзор и ее брат Джеймс.

Традиция восходит к временам дедушки Елизаветы II - короля Георга V. Для короля Георга VI, отца Елизаветы II, такую церемонию не проводили, так как наследниц женского пола тогда к такому бдению допускали, а единственный внук короля Чарльз тогда был слишком мал (ему было всего 4 года).

Церемония "Бдение принцев" / Фото: Associated Press

Церемония "Бдение принцев" / Фото: Associated Press

На церемонии принц Гарри, как и сообщали ранее таблоиды, появился в военной форме. Точно так же в военной форме днем ранее стоял у гроба Елизаветы II и ее любимый сын принц Эндрю. Оба принца надели военную форму с разрешения короля Чарльза III так как такой была последняя воля королевы. Как жаль, что Гарри не может больше носить форму, она ему так идет.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Associated Press

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Гарри, напомним, не носит форму с момента, как перестал работать на королевскую семью в 2020 году, а его дядя со времен сексуального скандала и последующего судебного разбирательства, в котором он был замешан.

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