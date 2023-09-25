Ее булили одноклассники: над принцессой Кейт издевались в школе

Жизнь принцессы Уэльской не всегда была такой прекрасной, как сегодня.

Бывшие одноклассники Кейт Миддлтон рассказали журналистам, что над будущей принцессой в школе издевались. Предметом насмешек было то, что Кейт была "слишком идеальной".

Кейт Миддлтон в детстве / Фото: Getty Images

Во время учебы в средней школе Кэтрин пришлось покинуть школу-интернат стоимостью 28 000 фунтов стерлингов в год в середине семестра из-за "жестоких издевательств", как утверждали ее бывшие одноклассники, пишет express. Одноклассники высмеивали Кейт и часто оставляли ее одну во время обеда, специально пересаживаясь за другой стол, когда Кэтрин садилась рядом с ними.

Судя по всему, принцесса стала "худой и бледной", хотя тогдашняя директриса школы отрицала какие-либо сведения о серьезных издевательствах. Поэтому будущая принцесса перешла из школы-интерната для девочек Даун-Хаус в колледж Мальборо. Один из старых школьных друзей Кейт по колледжу Мальборо вспоминал, как принцесса "ненавидела" Даун-Хаус.

Кейт Миддлтон в Сент-Эндрюссе / Фото: Getty Images

"Некоторые девочки там были ужасны. Ее дразнили, потому что она была идеальна – хорошо сложенная и прекрасный человек. Она рассказывала, что была группа девушек, которые обзывали ее и украли ее книги и прочее – всякие мелочи в этом роде". А еще одна школьная подруга Кейт, Джемма Уильямсон, сказала, что принцесса выглядела "бледной и худой", когда впервые пришла в школу. "Очевидно, над ней очень сильно издевались и у нее было мало уверенности в себе".

Но бывшая директриса школы Даун-Хаус Сьюзен Кэмерон отрицает какие-либо сведения о серьезных издевательствах над Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото: Getty Images

Сегодня все эти люди, наверняка, с завистью смотрят на то, какой успешной стала принцесса Уэльская. Ей удалось не только получить прекрасное образование, но и стать женой настоящего принца.

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