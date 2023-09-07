Ее было не узнать: как выглядела принцесса Маргарет за полгода до своей смерти

Сестра королевы Елизаветы II была "цветущей розой" в юные и молодые годы, но в конце своей жизни выглядела не лучшим образом.

Нам попалось архивное фото, которое было сделано в 101-й день рождения королевы-матери Елизаветы, который она праздновала в августе 2001 года. На фото запечатлены, кроме виновницы торжества и ее ближайшие родственники – принц Чарльз и его сыновья – принцы Уильям и Гарри, а также принцесса Маргарет, ей на тот момент был 71 год.

Принцесса Маргарет / Фото: Getty Images

Принцесса была одета в мятный костюм и передвигалась в специальном кресле. Она была в черных солнцезащитных очках на лице и выглядела не самым лучшим образом. А спустя полгода и вовсе скончалась.

Маргарет умерла 9 февраля 2002 года в 6:30 утра в больнице короля Эдуарда VII в Лондоне в возрасте 71 года, через три дня после 50-летней годовщины смерти отца. 8 февраля она перенесла последний, четвертый инсульт, за которым последовали проблемы с сердцем. Похороны принцессы состоялись 15 февраля, в день 50-летней годовщины похорон отца, церемония была лишь для семьи и друзей в Капелле Святого Георгия в Виндзорском замке.

Королева-мать Елизавета, принцы Чарльз, Уильям и Гарри и принцесса Маргарет / Фото: Getty Images

Спустя три недели, 30 марта 2002 года, ушла из жизни и королева-мать Елизавета. Королева-мать скончалась во сне в Роял-Лодж, Большой Виндзорский парк, в присутствии царственной дочери Елизаветы II.

В течение последних четырех месяцев жизни вдовствующая королева Елизавета страдала от простуды. На момент смерти ей был 101 год и 238 дней и она была самым долгоживущим членом британской королевской семьи в истории.

Елизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

Завтра, 8 сентября, исполняется год со дня смерти королевы Елизаветы II. Она умерла в возрасте 96 лет.

Королева Елизавета II и ее последнее фото, 6 сентября 2022 года / Фото: Getty Images

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