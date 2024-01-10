Ее челка не шевелится: раскрыт секрет идеальной прически принцессы Уэльской

В прошлом году Кейт сменила прическу отрастив длинные волосы и сделав челку-шторку. В TikTok стилист-парикмахер @bekah_and_co раскрыла секрет того, почему челка Кэтрин во время ветренной погоды практически не двигается. Видео стало вирусным и набрало более 3 миллионов просмотров в соцсети.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

В видео девушка говорит: "Смотрите на ее волосы, ветер дует, ее волосы совсем не шевелятся. Очевидно, она использует тонну лака для волос, чтобы держать челку на месте".

Между тем не все подписчики согласились с таким мнением. Кто-то отметил, что, возможно, Кэтрин пристегивают дополнительные локоны, чтобы создать больший объем волос.

"Она носит парик или шиньон постоянно", — пишет один из пользователей.

Напомним, ранее стилисты принцессы Уэльской раскрыли главный секрет ее удачных укладок. Это и правильная щетка и уходовые средства, которыми они пользуются, чтобы создать нужный объем и красивые локоны.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Читайте также: