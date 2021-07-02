Ее едва видно за рулем: королева Елизавета II снова приехала на конные соревнования

Ее едва видно за рулем: королева Елизавета II снова приехала на конные соревнования

Сегодня королева Великобритании снова посетила Королевское Виндзорское конное шоу.

Монарх в отличном настроении и в новом аутфите снова приехала за рулем своего Range Rover. Из-за низкого роста Ее Величество едва было видно из-за руля, но она продолжает водить автомобиль.

Королева Елизавета II / Getty Images

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Надела 95-летняя королева белую рубашку, юбку с принтом "гусиная лапка", стеганую жилетку и кожаные туфли-лоферы баклажанового цвета. На запястье у Елизаветы II были часы на черном кожаном ремешке, тонкое жемчужное колье было на шее и традиционно жемчужные серьги. Свое помолвочное и обручальное кольцо королева продолжает носить и после смерти мужа принца Филиппа.

Королева Елизавета II / Getty Images

Ни шляпу, ни платок королева надевать не стала. А ее волосы были уложены в легкие кудри. За конными соревнованиями монарх наблюдала с улыбкой на лице и даже смеялась.

Королева Елизавета II / Getty Images

А вчера, 1 июля, королева Елизавета II приехала на конное шоу прямо из Шотландии, где провела неделю в туре. Королева даже не успела переодеться и приехала на мероприятие в том же пальто, в котором появилась на последнем мероприятии в Эдинбурге.

Королева Елизавета II / Getty Images

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Королева Елизавета II в Шотландии (13 фото)

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