Ее главный страх детства: принцесса Евгения рассказала о любимом занятии своих сыновей

Принцесса Евгения рассказала о своей жизни в Португалии и о любимом времяпрепровождении ее двоих сыновей – Августа и Эрнеста.

Евгения пообщалась с журналом Hello! во время визита в Christie's на выставку Blue: Art, экспонаты которой будут проданы с аукциона для сбора средств в фонд Blue Marine Foundation, послом которого является принцесса.

В разговоре принцесса Йоркская рассказала, что в отличие от своих детей, в детстве она боялась океана, а ее сыновья обожают его. Семья Евгении и Джека Бруксбэнка живет между Великобританией и Португалией, и по словам принцессы ее мальчики - трехлетний Август и годовалый Эрнест - "обожают плавать".

Принцесса Евгения с сыновьями Августом и Эрнестом / Фото: Instagram принцессы Евгении

"У нас есть книга под названием "Самые дикие воды мира", которую поддерживает фонд Blue Marine Foundation. Я вижу ее каждое утро, когда Оги завтракает, затем мы ее просматриваем. Дети должны найти существ на картинках, а на следующей странице — все факты о каракатице, большой белой акуле или тюлене. И Оги это нравится", - рассказала Евгения.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк с сыновьями / Фото: Instagram принцессы Евгении

Ранее, напомним, мы показывали, в каком образе принцесса Йоркская приезжала на интервью.

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