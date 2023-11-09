Ее губы выглядят иначе: что не так с макияжем королевы Камиллы

Недавно на открытии государственного парламента 76-летняя Камилла появилась в своем коронационном платье и с макияжем, на который многие обратили внимание. В новом бьюти-образе королева продемонстрировала более пухлые губы и жидкую подводку на веках.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Камилла приверженец правила "лучше меньше", но не в этот раз. На важное мероприятие королева прибыла с более темными бровями, стрелками, сделанными мокрой подводкой и пухлыми нюдовыми губами, которые подчеркнула карандашом и помадой.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Аманда Аззопарди, руководитель эстетической клиники в Ливерпуле, прокомментировала изменения во внешности королевы Камиллы, дав комментарий журналистам Hello!

"Более полные губы не только придают молодой вид, но и могут создать более гармоничные линии между верхней и нижней частями лица, которые с возрастом обычно теряют объем. И этого легко добиться даже с помощью косметических средств, что и сделала Камилла. Но, чтобы избежать неестественного внешнего вида при подведении губ, лучше избегать преувеличений. Подчеркивание должно быть тонким, направленным на улучшение естественной формы губ, а не на резкое изменение формы", - считает эксперт.

Королева Камилла, похоже, слегка переборщила с толщиной, но это заметно только на фотографиях крупным планом.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Если посмотреть на другие ее фото более раннего периода времени, Камилла не экспериментировала с карандашом для губ.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, почему Камилла сорок лет ходит с одной и той же прической.

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