Ее хвалят и ею восторгаются: королева Летиция продолжает помогать пострадавшим от наводнения в Испании

Королева Летиция впервые появилась на публике после того, как их с королем Филиппом VI забросали грязью недалеко от Валенсии разъяренные внезапным наводнением испанцы.

Королева Летиция решила приостановить свои обычные обязательства, чтобы сосредоточиться на помощи тем, кто больше всего нуждается в связи с этой жуткой трагедией в Валенсии.

Недавно мы рассказывали, что монаршая чета посетила Пайпорту, один из районов, наиболее пострадавших от сильнейших наводнений. Однако их визит оказался совсем не таким, как они надеялись.

Некоторые из пострадавших устроили акцию протеста, обливая их грязью, и потребовали от правительства большей помощи, демонстрируя королю и королеве свое негодование. Несмотря на протесты Летиция и Филипп остались и не уехали сразу, чтобы выслушать пострадавших людей и попытаться им помочь.

Королева Летиция оказывала поддержку людям в Пайпорту - регионе пострадавшем от наводнения / Фото: Getty Images

Теперь стало известно, что королева Летиция встретилась во дворце Сарсуэла с представителями нескольких организаций, которые прилагают все усилия для оказания помощи жертвам наводнения. Снимками с этой встречи испанцы поделились в Instagram. Королева сосредоточила свои усилия на людях, которые потеряли близких или жилье, и поэтому встретилась с ассоциациями, деятельность которых направлена ​​на улучшение благосостояния пострадавших.

Среди присутствовавших организаций были Красный Крест, Испанская ассоциация по борьбе с раком, Испанская федерация редких заболеваний, психического здоровья и Испанский комитет представителей людей с ограниченными возможностями.

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На встрече королева появилась в сдержанном черном брючном костюме в тонкую полоску и белом топе, на ее лице было минимум макияжа, волосы распущены, а на пальце было ее любимое кольцо Coreterno.

Примечательно, в комментариях под постом королевскую чету хвалят. Люди пишут, что было бы здорово, если бы у Летиции и Филиппа было больше власти, откровенно критикуют испанских политиков и благодарят Летицию за ее четкую и твердую позицию.

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