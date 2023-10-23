Ее кожа сияет: эксперты раскрыли секрет красоты принцессы Кейт

Принцесса Уэльская выглядит прекрасно, а ее кожа сияет. Она наносит совсем легкий макияж для своих публичных выходов и не нуждается в толстом слое тонального средства.

Кожа принцессы Кейт выглядит свежо и молодо. Не сложно догадаться, что она пользуется качественными продуктами и очень хорошо питает свою кожу.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Эксперты онлайн-фитнес-ресурса Total Shap предположили, что одним из секретов ухода за кожей Кейт может быть коллаген. По данным Healthline, коллаген — "самый распространенный белок в вашем организме". Он выполняет множество важных функций, одна из которых — придание коже структуры.

"Коллаген, известный своей ролью в поддержании эластичности и общего состояния кожи, стал модным словом в индустрии красоты и здоровья. Кейт Миддлтон использует коллаген, чтобы добиться своего фирменного сияния", - говорит один из экспертов.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Как пишет express, тем, кто ищет более дешевую альтернативу сыворотке, повышающей уровень коллагена, следует обратить внимание на соблюдение диеты, способствующей выработке коллагена, - это отличный способ придать вашей коже сияния и молодости. По мнению экспертов, диета, богатая коллагеном, может включать лосось, чечевицу и капусту, и, предполагается, что Кейт ест эти продукты в больших количествах.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Напомним, ранее стилист поделился лайфхаком, как уложить челку-шторку, как у Кейт Миддлтон.

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