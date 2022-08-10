Ее критикуют за длину наряда: рассматриваем выходы королевы Летиции в мини-платьях

На королеву Испании Летицию обрушился шквал критики за то, что она позволила себе надеть короткое платье в отпуске. Королевские поклонники считают, что носить такое 49-летней супруге короля Испании не по возрасту.

Мы не согласны с этим мнением и хотели напомнить, что платья длины мини королева Летиция носила и раньше, и не только в отпуске, но и на официальные мероприятие, в которых принимала участие с супругом королем Филиппом VI или сама.

Белый мини-сарафан королева носила в отпуске в Пальма-де-Майорке в августе 2017 года.

На фото она запечатлена с младшей дочерью инфантой Софией. Тогда они посещали Музей Кан-Прунера в городе Сольер.

Королева Летиция с дочерью Софией / Фото: Getty Images

Это платье, к слову, одно из любимых в гардеробе Летиции, его же она надевала в августе 2011 года тоже в отпуске, когда появилась на 30-м Кубке Испании по парусному спорту Copa del Rey Audi Mapfre вместе с дочками.

Королева Летиция с дочками / Фото: Getty Images

А это королева на официальном мероприятие - церемонии вручения премии Франсиско Сереседо журналистам в отеле Ritz 25 ноября 2015 года в Мадриде. На ней удлиненный блейзер, под который она надела плотные черные колготы и обула лаковые туфли на каблуках.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Еще одно официальное мероприятие, на котором Летиция появилась в белом мини, накинув на плечи черное пальто и дополнив лук черными колготами и лаковыми лодочками на каблуках. Это королева принимала участие в церемонии вручения журналистской премии "Луис Каранделл" во Дворце Сенадо 6 октября 2015 года в Мадриде.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

В платье цвета хаки с россыпью пайеток и нюдовых босоножках королева Летиция приняла участие в юбилейном обеде в честь 30-го Кубка Испании Audi Mapfre в клубе Nautico 4 августа 2011 года в Пальма-де-Майорке.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Ну и фотографии, которые наделали много шума, были сделаны на днях тоже в Пальма-де-Майорке, когда Летиция вместе со свекровью королевой Софией и дочерьми прогуливалась после ужина в ресторане в теплый летний вечер. На ней было платье-рубашка от Zara и эспадрильи от любимого бренда Espadrilles Picón.

Королева Летиция с дочками и свекровью королевой Софией / Фото: Getty Images

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